Zembla Podcast: Als de hoofdpersoon van je uitzending verdacht wordt in een gruwelijke zaak

Moedwillig je kind ziek maken, soms met fatale gevolgen. PCF of Munchausen by proxy heet dat; een zeldzame maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling. Zembla maakte er zes jaar geleden de uitzending ‘Verdachte ouders’ over.

Afgelopen maandag begon de strafzaak tegen Sarah V. uit Utrecht, die door het OM ervan wordt verdacht haar twee maanden oude dochtertje te hebben vergiftigd en ook haar zoontje opzettelijk ziek te hebben gemaakt. Het dossier van dit gezin speelt een belangrijke rol in de Zembla-uitzending uit 2017. Komt deze uitzending in een ander daglicht te staan, nu Sarah V. wordt vervolgd? In onze podcast blikken de journalisten terug op hun onderzoek en vertellen ze over de journalistieke worsteling die ze doormaakten.