Zaak tegen Aydin C. mogelijk later

De strafzaak tegen Aydin C. die tientallen meisjes overhaalde zich uit te kleden voor de webcam en hen daarna op een agressieve manier chanteerde met de beelden, begint op 29 april. Er is echter een reeële kans dat de zaak die zich al twee jaar voortsleept, opnieuw moet worden uitgesteld. Een van zijn slachtoffers was vermoedelijk de Canadese Amanda Todd die in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Meldt de Telegraaf.

De nieuwe advocaat van C., Robert Malewicz, vindt dat hij onvoldoende tijd heeft om de verdediging voor te bereiden en sluit niet uit dat ook hij de verdediging neerlegt.

C.’s vorige advocaat trok zich twee weken geleden terug en Malewicz ontving pas vorige week de twaalf verhuisdozen met honderdtwintig ordners die het dossier inmiddels beslaat.

De inhoudelijke behandeling zou eigenlijk vrijdag al beginnen. De rechtbank besloot dat twee weken te verschuiven, om Malewicz wat tijd te gunnen. De advocaat vindt de nieuwe datum ,,teleurstellend en niet realistisch. Ik ga kijken hoever ik kom, maar ik weiger mijn werk halfbakken te doen.”