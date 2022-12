Windmolenlawaai

De felle protesten van burgers tegen het almaar groeiende aantal windmolenparken in Nederland nemen toe. Om de klimaatdoelen te halen komen er voor 2030 nog eens honderden turbines bij. Veel mensen die in de buurt van windmolens wonen, maken zich zorgen over horizonvervuiling, de grootte van de turbines en bovenal over de gezondheidseffecten.