Wagner, Poetins schaduwleger

Het is een jaar geleden: het Russische leger valt Oekraïne binnen. Een bloedige oorlog volgt. Naast het officiële Russische leger, vechten er ook tienduizenden huurlingen aan Russische zijde. Ze behoren tot de bevreesde Wagner Groep. Wagner is een huurlingenleger bestaande uit ex-soldaten, gelukszoekers en gedetineerden dat steeds meer zijn stempel op de oorlog drukt. Formeel zegt het Kremlin niets met deze groep te maken te hebben. Maar, is dat wel zo? Wie zit er achter het huurlingenleger, hoe wordt het gefinancierd en wat staat er op het spel?