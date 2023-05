Veiligheid Thermphos blijft onder de maat • 16-05-2012 • leestijd 1 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

De veiligheid bij fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is nog steeds niet goed. Dat concluderen de provincie Zeeland en de Inspectie SZW in een rapport dat woensdag naar buiten kwam. Thermphos gaat niet goed om met het beheersen van de risico’s binnen de fabriek.