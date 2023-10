Nu te zien: onze nieuwe online serie ‘Zembla Onderzoekt’

In de nieuwe online-serie ‘Zembla Onderzoekt’ nemen Zembla-journalisten Lisa Dekker en Lilit Martirosova je in een kwartier mee door onze onderzoeksdossiers. Wat is er precies onthuld? Hoe is het onderzoek tot stand gekomen en wat is de impact ervan geweest op de maatschappij? Van giftige dampen op Schiphol tot het onrecht van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel: Lisa en Lilit leggen het je in de vierdelige serie uit.