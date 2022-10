Van Dam: nog geen besluit glyfosaat 07-03-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nederland wil meer duidelijkheid over de effecten van de onkruidverdelger glyfosaat op de gezondheid. Den Haag zet zich daarmee af tegen Brussel. De Europese Commissie wil glyfosaat ook de komende vijftien jaar toestaan in de Europese Unie.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vindt dat de Europese landen vandaag in Brussel nog geen besluit moeten nemen over vernieuwing van de goedkeuring. Als er wel wordt gestemd, zal Nederland tegenstemmen, aldus Van Dam vrijdag.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend Van Dam zei eerder nog dat hij het advies zou opvolgen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dat glyfosaat gewoon wil toelaten. De Tweede Kamer riep de bewindsman donderdag op tegen te stemmen. Sommige tuincentra in Nederland zijn al gestopt met de verkoop van verdelgers waar deze stof in zit.