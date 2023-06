Tweede Kamer wil onderzoek naar parkinson als beroepsziekte voor boeren

Zembla zette het onderwerp in 2019 op de kaart met de uitzending ‘Parkinson op het platteland’. In die uitzending vertelt de Noord-Hollandse boerenzoon Jim Blom over de ziekte van zijn vader Ted, die op 47-jarige leeftijd parkinson krijgt en in 2017 overlijdt. Op het land van Ted Blom werden in het verleden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. In de omgeving van Ted Blom lijden verschillende landbouwers aan de ziekte. Jim Blom vond bij navraag 12 mensen in een straal van een kilometer, die allemaal aan Parkinson lijden.