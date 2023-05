TNT Express en TNT Post uit elkaar • 02-12-2010 • leestijd 2 minuten • bewaren

TNT zet de voorgenomen splitsing van het bedrijf door. Vanaf volgend jaar gaan de Post-divisie en de afdeling Express als twee aparte beursgenoteerde bedrijven verder.



De plannen voor de splitsing waren afgelopen zomer al bekend en zijn nu verder uitgewerkt. Bestuursvoorzitter Peter Bakker vertrekt als alles afgerond is.



De juridische en organisatorische splitsing van het concern moet per 1 januari al rond zijn. De definitieve splitsing volgt, bij goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering, eind mei.



De splitsing is volgens TNT nodig omdat post en express steeds minder op elkaar aansluiten. Analisten en investeerders reageerden opgelucht op de definitieve plannen van TNT en het uitblijven van een aandelenemissie. In de afgelopen weken leek de aanhoudende onzekerheid rond de reorganisatie van het postbedrijf de splitsing te kunnen vertragen.



Het onderdeel Post kampt met een krimpende Nederlandse markt. De problemen bij TNT worden mede veroorzaakt door een mislukte liberalisering van de postmarkt, waar zowel TNT-medewerkers als de postbezorgers van de andere postbedrijven de dupe van worden.



Het bestuur van TNT kiest er vooral voor tegemoet te komen aan de wensen van de aandeelhouders ten koste van de werknemers, zegt econoom H. Schenk in de ZEMBLA uitzending "Einde van de postbode': ‘Die hedgefondsen proberen het bedrijf een richting op te sturen, die uiteindelijk zal resulteren in hoge winstgevendheid en hoge dividenden. Door korte termijn bezuinigingen. En dat zijn vooral bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden.’



De Universiteit van Utrecht berekende voor ZEMBLA dat het voormalige staatsbedrijf ondanks de liberalisatie nog 85,7% van de Nederlandse markt in handen heeft. En dat TNT jaarlijks een omzet van 10 miljard euro heeft en 1,13 miljard euro winst maakt. De TNT Maildivisie – waar TNT Productie het sterkste bedrijfsonderdeel van is - zorgt voor 40 procent van de inkomsten van het hele bedrijf TNT. En genereert meer dan 70 procent van alle winst die het hele bedrijf wereldwijd maakt.