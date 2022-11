Tientallen landen roepen China op mensenrechten te respecteren Vandaag • leestijd 1 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

Vijftig lidstaten van de Verenigde Naties roepen China in een gezamenlijke verklaring op de mensenrechten te respecteren en de gevangen Oeigoeren vrij te laten. De landen zeggen zich “grote zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China”.

In de regio Xinjiang in China zitten meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen. Ze worden gescheiden van hun familieleden, gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Mensenrechtenorganisaties spreken van een stille genocide.

Mensenrechtenschendingen

In onze uitzending ‘Het lot van de Oeigoeren’ onderzoeken Franse journalisten de werkelijke redenen voor deze onderdrukking door China. De journalisten tonen schokkende beelden en stuiten op nieuwe bewijzen.

Kijk ‘Het lot van de Oeigoeren’ terug:

Volgens een rapport van de Verenigde Naties is er sprake van ‘overtuigend bewijs’ voor grove mensenrechtenschendingen in de regio. Maar China weerspreekt de aantijgingen.

Interne aangelegenheid

Vijftig landen roepen China nu in een gezamenlijke verklaring op om de gevangenen vrij te laten en opheldering te geven over de vele vermiste personen. Nederland tekende de verklaring ook. De landen zeggen zich “grote zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China”. Ze willen dat China de aanbevelingen uit het VN-rapport over de ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren overneemt.