Het lot van de Oeigoeren

Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in de Oeigoerse regio Xinjiang. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. Jonge vrouwen worden gesteriliseerd.

De Verenigde Naties concludeerden onlangs in een rapport dat er sprake is van 'overtuigend bewijs' voor grove mensenrechtenschendingen in de Oeigoerse regio. Mensenrechtenactivisten spreken zelfs van een stille genocide. Maar China weerspreekt de aantijgingen. Volgens het land zijn de heropvoedingskampen een wapen in de strijd tegen terrorisme.