'Tata Steel toont geen duurzaam leiderschap door geld te vragen aan overheid'

© ANP

Het is ongepast dat Tata Steel geld vraagt aan de overheid en dus aan de samenleving om te verduurzamen, vindt de ngo MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland). Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland, deed die oproep in het EO-radioprogramma ‘Geld of je leven’. "Wij vragen de gemeenschap ons daarbij te helpen”, zei hij over de transformatie naar de productie van groen staal, dus zonder CO2-uitstoot.

Het staalbedrijf heeft een eerste miljoeneninvestering gedaan, maar verwacht dat de totale operatie miljarden gaat kosten.

Grootste operatie uit de geschiedenis van Tata

In de komende jaren moet er een nieuwe fabriek in IJmuiden komen die met waterstof staal produceert. Momenteel is Tata nog de grootste uitstoter van CO2 van Nederland. "Dit kun je zeker de grootste operatie uit de geschiedenis noemen," aldus Van den Berg in het programma ‘Geld of je leven’. Volgens de directeur moet zo’n veertig procent van de fabrieken op het terrein worden vervangen.

MVO Nederland vertegenwoordigt de stem van duurzame ondernemers in Den Haag en Brussel. Meer dan 2000 bedrijven zijn bij de organisatie aangesloten. MVO Nederland vindt dat “bij de overheid (lees: samenleving) om geld vragen niet past bij een Indiaas beursgenoteerd bedrijf dat vorig jaar nog 1 miljard winst maakte vanwege hoge staalprijzen”, aldus directeur-bestuurder Maria van der Heijden van MVO Nederland.

'Samenleving betaalt al genoeg'

De samenleving betaalt Tata Steel volgens MVO al volop. “Alleen dan via de zorgkosten in de regio.” MVO Nederland noemt het “fantastisch” dat Tata Steel inzet op groen staal, “maar dat hoeft de samenleving niet via belastinggeld te betalen”, zegt directeur-bestuurder Maria van der Heijden. “Het zou Tata Steel sieren als ze de kosten voor een schone productie zelf nemen en niet afschuiven.”