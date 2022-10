SP Amstelveen wil opheldering van college na uitzending 'Zorgen voor Indy'

De Amstelveense SP-fractie gaat het college om opheldering vragen naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Zorgen voor Indy’. De fractie wil dat het college en de wethouder van jeugd en jeugdzorg, Frank Berkhout, zich verantwoorden voor de dingen die zijn misgelopen in de zoektocht naar ondersteuning en hulp van de ouders van het gehandicapte meisje Indy (5). De SP gaat daarom schriftelijke vragen indienen tijdens een raadsvergadering aankomende woensdag. SP-lid Wil Roode: "De onderste steen dient boven te komen".



Afgelopen donderdag waren in de uitzending 'Zorgen voor Indy' de 5-jarige Indy Bläss en haar ouders Peter en Esther uit Amstelveen te zien. Indy is geboren met de zeldzame chromosoomafwijking IDIC-15. De afwijking zorgt voor onder meer epilepsie, autisme en ADHD. Als bij Indy de diagnose wordt gesteld, begint voor de ouders de moeizame zoektocht naar goede hulp en ondersteuning.





Geen hulp

In oktober 2018 geven de ouders voor het eerst aan bij de gemeente dat ze de dagelijkse zorg thuis zelf niet aankunnen. Na een aanvraag voor 'thuisondersteuning', iemand die op vaste dagen thuis oppast, duurt het 4 maanden voordat een eerste thuisondersteuner komt kennismaken. Ook gaat er van alles mis met het leerlingenvervoer en de logeeropvang voor Indy. In de uitzending is te zien hoe Peter en Esther slecht ingelicht worden over keuzes die gemaakt worden door de gemeente, omdat deze niet goed vastgelegd en onderbouwd worden.

Als het gaat om de toekenning van thuisondersteuning, leerlingenvervoer of logeeropvang staat niet of nauwelijks op papier op basis waarvan de gemeente de voorziening in die specifieke vorm toekent, zo constateert advocaat Renske Imkamp in de uitzending. In de tussentijd stijgt de nood, maar krijgt het gezin geen hulp. Afgelopen mei ging het mis: de ouders van Indy raakten overbelast waardoor Indy 2,5 week in een noodopvang terecht kwam.De ouders van Indy zijn door de gemeente Amstelveen ook niet gewezen op een speciale begeleider die kan helpen om zorg te regelen, terwijl ze wel recht hadden op de zogenoemde 'onafhankelijke cliëntondersteuning'. Roode: "De SP volgt en controleert al geruime tijd op welke manier de gemeente uitvoering geeft aan de Jeugdwet. En ook nu is weer gebleken dat er nog veel te verbeteren valt. Zoals de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is een gegeven wat standaard hoort te worden verstrekt."

Volgens Roode hamert de SP ook al langere tijd op het goed vastleggen van besluiten die de gemeente maakt als het gaat om toekenning van jeugdhulp: “De SP vraagt nu al meer dan een jaar om de werkinstructie die we niet krijgen. Het lijkt alsof het college aandringt op een WOB-verzoek. Want juist in een werkinstructie die ambtenaren gebruiken staat hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En de SP wil achter de schermen naar voren halen. Wij willen als partij kunnen controleren hoe een beschikking en besluiten tot stand komen. Als dit geheim blijft dan staan burgers altijd met drie nul achter”.



Tijdlijn leerlingenvervoer Indy Bläss

In de uitzending 'Zorgen voor Indy' wordt stilgestaan bij het leerlingenvervoer dat voor Indy wordt toegekend tijdens de periode dat zij naar de Van Houteschool in Amsterdam Zuidoost gaat. Hieronder vind je een tijdlijn van het contact tussen de familie Bläss en de gemeente. Dit document is opgesteld door Zembla na inzage van het dossier van Indy (waarin alle e-mailverkeer tussen beiden en alle officiële beschikkingen van de gemeente staan) en na gesprekken met de gemeente.