Rechter vernietigt natuurvergunning enige eendenslachterij van Nederland 12-02-2025

De enige eendenslachterij van Nederland, Tomassen Duck-To in Ermelo, heeft geen natuurvergunning meer. De rechtbank Midden-Nederland heeft de vergunning vanochtend vernietigd. Een overwinning voor Stichting MOB van Johan Vollenbroek, omwonenden en Stichting DOEH die de zaak samen aanspanden. “Het bedrijf is zonder vergunning nu eigenlijk illegaal. Wij zullen daarom binnenkort een handhavingsverzoek indienen”, aldus Vollenbroek tegen Zembla.

Jaarlijks worden er miljoenen pekingeenden geslacht bij het omstreden bedrijf Tomassen Duck-To in Ermelo. Dat gaat gepaard met ammoniakuitstoot en gebeurt op enkele meters van de Veluwe, een belangrijk Natura 2000-gebied. Het eendenvlees gaat naar Chinese restaurants en Aziatische toko’s, maar het overgrote deel (98%) gaat naar het buitenland. Daarover gaat de Zembla-uitzending ‘De pekingeenden van Gelderland'.



Fouten in berekeningen gemaakt

Daisy Delibes, advocaat van Stichting MOB, legt uit dat Tomassen lange tijd zonder natuurvergunning heeft gewerkt. Die kwam er een paar jaar terug alsnog, maar daarbij zijn allerlei fouten gemaakt, onder andere in de berekeningen, waardoor de provincie de vergunning nooit had mogen verlenen. De rechtbank bevestigde dit.

De eendenslachterij uit Ermelo vroeg de rechter volgens Delibes om uitstel, omdat ze hoop hebben dat ze in de toekomst alsnog een vergunning krijgen: “Dat lijkt ons (MOB) onmogelijk. De zaak sleept al meer dan twee jaar. De rechter vond onder meer het belang om tot een spoedige uitspraak te komen, zwaarder wegen dan het belang van Tomassen Duck-To”, aldus Delibes.



Gevolgen voor Natura 2000-gebied spelen rol

Recente uitspraken van de Raad van State, over Rendac en de Amercentrale, spelen een rol in deze zaak; Tomassen voldoet niet aan het strengere toetsingskader dat de Raad van State hiermee heeft uitgezet. Om wel te voldoen, zou Tomassen Duck-To onder andere alsnog een passende beoordeling moeten laten maken van de mogelijke gevolgen van de bedrijfsactiviteit op het Natura-2000 gebied Veluwe. “Omdat de rechtbank ervan uitgaat dat dit geruime tijd gaat duren en de uitkomst heel onzeker is, heeft de rechtbank besloten om geen bestuurlijke lus toe te passen”, aldus de rechtbank.

In de Zembla-uitzending bleek dat er al jarenlang gedoe is rond het bedrijf. Omwonenden voerden meerdere rechtszaken. En al langer bleek dat Tomassen zich niet altijd aan regels hield. Zo bouwde het bedrijf zonder vergunning een luchtwasser op het terrein. En de reductie die de luchtwasser in uitstoot zou betekenen, is vervolgens wel meegerekend.

