Rechter beveelt Zembla om uitspraak expert aanvullend te rectificeren, maar wijst alle andere vorderingen over de granulietpublicaties af

De rechtbank Den Haag deed vandaag uitspraak in de rechtszaak die Graniet Import Benelux (GIB) aanspande tegen BNNVARA over de twee Zembla-uitzendingen ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’. GIB had bezwaar tegen tientallen publicaties de afgelopen twee en een half jaar op tv, radio en internet over granuliet, het restproduct dat vrijkomt bij de productie van steenslag door GIB, dat onder meer gebruikt wordt voor de productie van asfalt.

De rechtbank bepaalt dat Zembla de uitspraak die een deskundige in de eerste uitzending deed aanvullend moet rectificeren, en verwijst de zaak naar een procedure waarin bepaald wordt of Zembla schadevergoeding moet betalen. De overige vorderingen over de vele tientallen publicaties zijn afgewezen. De rechter oordeelt dat Zembla een basis in de feiten had voor de in de uitzending uitgedragen stelling dat granuliet een afvalstof is en geen grond, dat het gebruikte productcertificaat niet juist is en dat het standpunt van de top van RWS om granuliet als grond te (blijven) zien, is beïnvloed door het asfaltbelang.