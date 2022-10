theme-icon Natuur

Provincie Brabant had geen vergunning mogen verlenen voor uitbreiding jongveestallen

De uitbreiding van drie jongveestallen in Brabant gaat voorlopig niet door. De rechtbank in Den Bosch heeft natuurvergunningen vernietigd die de provincie Noord-Brabant verleende aan de jongveehouderijen in Budel, Made en Knegsel. Volgens de rechtbank ging de provincie er ten onrechte van uit dat emissiearme stalsystemen zorgen voor minder uitstoot van ammoniak bij jongvee.

De provincie stond middels de natuurvergunning, die toeziet op bescherming van de omliggende kwetsbare natuur, uitbreiding van deze bedrijven toe. Daarop stapten enkele natuurverenigingen met succes naar de rechter.

Hoe werkt de emissiearme stalvloer?

De betrokken bedrijven hebben een vloer bestaande uit een rooster met rubberen hulpstukken voor de afvoer van urine, om te voorkomen dat die zich mengt met mest. Daarvoor worden de vloeren schoongehouden met een soort trekker genaamd een mestschuif, om op die manier de uitstoot van ammoniak te beperken. De provincie meende dat dit systeem ook zou werken bij jongvee.

Brabant heeft in de provinciale omgevingsverordening (IOV) als enige provincie in Nederland een aparte emissiefactor voor jongvee vastgesteld. Die wijkt af van de landelijke emissiefactor. In Brabant worden melkveehouders verplicht jongvee te gaan houden in emissiearme stallen.

Raad van State

Conform eerdere uitspraken en de uitspraken van de Raad van State van 7 september is de rechtbank van oordeel dat niet zeker is of een emissiearm systeem in elke stal op dezelfde manier presteert. "Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen, bijvoorbeeld met voorschriften over het soort veevoer, de oppervlakte per dierplaats of de frequentie van de mestschuif", aldus de rechtbank vrijdag.

De rechtbank concludeert dat te onzeker is of de afwijkende emissiefactor voor jongvee wel klopt. "In combinatie met de onzekerheid over de prestaties van de stalsystemen, vindt de rechtbank dat de provincie de afwijkende emissiefactor in de IOV in deze gevallen niet had mogen toepassen."

De provincie moet nu gaan bekijken of de verplichtingen in de IOV rond het emissiearm huisvesten van jongvee wel kunnen worden gehandhaafd, aldus de rechtbank.

Werking luchtwassers overschat

Niet alleen de emissiearme stalvloeren staan ter discussie. Ook de zogeheten combi-luchtwassers die stallucht moeten filteren, werken niet zo goed als de fabrikant belooft. Dat bleek in de Zembla-uitzending 'Stank en strijd, deel 2'. De combi-luchtwassers zouden volgens de fabrikant en een Duits onderzoek 75 tot 85 procent van de stank filteren. Maar ze blijken slechts 35 tot 45 procent van de stank weg te nemen. Zembla ontdekte dat alarmerende signalen over de slechte werking van de combi-luchtwasser door de overheid jarenlang zijn genegeerd, terwijl de apparaten met miljoenen euro’s zijn gesubsidieerd. Ondertussen zijn er wel vergunningen voor stallen op de veronderstelde 85-procent reductie verleend.

Kijk 'Stank en strijd, deel 2':

Bron: ANP/Zembla