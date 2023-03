ProRail stapt naar rechter vanwege eis inspectie om stenen te vervangen Vandaag • leestijd 2 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

© ANP

ProRail stapt naar de rechter omdat de Arbeidsinspectie eist dat het bedrijf per direct stopt met het gebruik van stenen met kankerverwekkend kwarts op het spoor. ProRail zegt tegen Zembla op korte termijn niet aan de eis van de inspectie te kunnen voldoen “omdat er op de markt onvoldoende kwartsloze stenen beschikbaar zijn”. ProRail wil bij de rechter meer tijd afdwingen.

De Arbeidsinspectie spreekt in een reactie tegen dat er onvoldoende stenen zonder kwarts zouden zijn: “In de hele procedure, die nu al geruime tijd loopt, hebben we steeds betoogd dat er voldoende kwartsloze stenen te verkrijgen zijn in Europa. Ook de minister heeft dat nog eens bevestigd. Dat ProRail nu naar rechter stapt zien we met vertrouwen tegemoet.”

Vertrouwelijke brief

De eis van de Arbeidsinspectie ligt er al een jaar. ProRail had bij de verantwoordelijk minister, Karien van Gennip, bezwaar aangetekend tegen de eis. Vanmorgen onthulde Zembla dat de minister in een vertrouwelijke brief van meer dan twintig pagina’s, alle bezwaren van ProRail van tafel veegt.

Volgens minister Van Gennip houdt ProRail zich al 25 jaar lang niet aan Arbowetgeving die voorschrijft dat werknemers zo min mogelijk mogen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. In 1997 trad al een Arbobesluit in werking dat aannemers “verplicht om kwartshoudende stenen te vervangen door kwartsloze stenen”, schrijft de minister.

ProRail zegt uiteindelijk wel toe te willen werken naar stenen zonder kwarts. “Dat is al in gang gezet door de kwartsloze stenen die op dit moment verkrijgbaar zijn, zo goed mogelijk in te zetten in tunnels en onder overkappingen. Om de volledige omslag te kunnen maken in heel Nederland is meer tijd nodig dan de ons nu gestelde termijnen”, aldus ProRail. De spoorwegbeheerder zegt daarover verder in gesprek te willen met het ministerie.

Handhaving

De gang naar de rechter die ProRail maakt, heeft volgens de Arbeidsinspectie geen schortende werking. “De uitspraak van het ministerie op het bezwaar van ProRail is duidelijk; we gaan dus gewoon handhaven.“ De inspectie kan handhaven door werk aan het spoor stil te leggen en door boetes op te leggen als de Arbowet wordt overtreden.