Platformmedewerkers Schiphol naar de rechter? Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Opnieuw een verhaal over de slechte arbeidsomstandigheden van platformmedewerkers op Schiphol. De NOS en Nieuwsuur berichten dat personeel van verschillende afhandelingsbedrijven kampen met lichamelijke problemen omdat de arbonormen jarenlang zijn overschreden. FNV bekijkt de mogelijkheden om een rechtszaak te beginnen.

Platformmedewerkers zijn de mensen die op de luchthaven al het werk ‘onder de vleugel’ doen: het in- en uitladen van koffers, het bevoorraden van vliegtuigen, de brandstof bijvullen, noem maar op. Vorig jaar deed Zembla onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van platformmedewerkers in de uitzending ‘Ziek van Schiphol’. We vroegen ons af of ze voldoende beschermd worden tegen de uitstoot van ultrafijnstof.

Uit ons onderzoek blijkt dat KLM en Schiphol al 15 jaar op de hoogte zijn dat hun medewerkers een “verhoogd risico” lopen op hartproblemen en longkanker, doordat ze continu in de uitlaatgassen van vliegtuigen staan. Arbo-experts van de bedrijven adviseerden in 2007 om de blootstelling van hun medewerkers daaraan “zo ver mogelijk terug te dringen”, maar dat is volgens deskundigen onvoldoende gebeurd.

Arbonormen op Schiphol genegeerd

Nu blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur dat ook bij het tillen van bagage waarschuwingen worden genegeerd. De arbeidsinspectie constateerde in 2004 dat bij het tillen van bagage op Schiphol "twee tot vier keer de gezondheidskundige grenswaarde" werd overschreden. In de bagagekelder werden daarom tilhulpen verplicht. Maar die blijken in de praktijk slecht te werken en nauwelijks te worden gebruikt, schrijft de NOS.

De bedrijven zijn ervan op de hoogte dat het werk van platformmedewerkers tot fysieke overbelasting kan leiden en dat het maximale tilgewicht wordt overschreden, blijkt uit interne stukken die door de NOS en Nieuwsuur zijn ingezien. Betrokken bedrijfsartsen waarschuwen dat de helft van het grondpersoneel een beroepsziekte krijgt als men het werk op deze manier blijft doen. De arbeidsinspectie heeft hier de afgelopen twaalf jaar niet meer op gecontroleerd.

Lees hier meer over het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur

FNV bekijkt mogelijkheid van collectieve rechtszaak

De FNV bekijkt de mogelijkheden om een collectieve rechtszaak te beginnen namens mensen die werken of hebben gewerkt als afhandelaar van bagage op Schiphol en andere luchthavens en daardoor lichamelijke klachten hebben gekregen. De vakbond is een meldpunt gestart voor mensen met klachten zoals pijn in de nek, armen, gewrichten en knieën.

Volgens de FNV is in de afhandelingsbranche op de luchthaven jarenlang gestuurd op snelheid en kosten, wat ten koste is gegaan van de gezondheid van medewerkers. "Die race naar beneden heeft voor grote ellende gezorgd", aldus Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij de FNV.