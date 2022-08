Opnieuw excuses van Rabobank voor rol in landbouwcrisis 22-07-2022 • leestijd 2 minuten • 733 keer bekeken • bewaren

De Rabobank betuigt in dagblad Trouw opnieuw spijt voor zijn rol in de landbouwcrisis. "Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen", zegt Rabobank. Eerder zei de bank in de Zembla-uitzending 'Het excuus van de boerenleenbank' ook zich medeverantwoordelijk te voelen voor de problemen in de landbouw.

Zo’n 85 procent van de Nederlandse boeren en tuinders is klant bij de Rabobank. De bank heeft in de Nederlandse landbouw rond de 30 miljard euro uitstaan. Zo’n 3 procent daarvan is geïnvesteerd in biologische landbouw. “Een relatief klein deel”, zei Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank, tegen Zembla.

Boer krijgt geen lening

In de Zembla-uitzending blijkt dat boeren een omslag naar biologische landbouw in veel gevallen niet gefinancierd krijgen bij de bank, terwijl de bank boeren wel jarenlang heeft aangespoord om leningen af te sluiten voor innovaties en schaalvergroting.

Kijk 'Het excuus van de boerenleenbank':

Na de uitzending stelden verschillende partijen Kamervragen. Toenmalig minister van LNV, Carola Schouten, gaf als antwoord dat de Rabobank net als alle andere betrokken partijen verantwoordelijkheid draagt voor een omslag naar “een meer volhoudbaar landbouwsysteem”. “Geen enkele partij, ook niet de financiële instellingen, kan zich daaraan onttrekken”, zei minister Schouten.

Rabobank zegt nu tegen Trouw: "Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting. Die is ingezet door de overheid en onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen."

Weer innovatie

Het Wereld Natuur Fonds liet deze week in een open brief weten daar nog veel te weinig van te merken. De kritiek is opmerkelijk, schrijft Trouw, omdat de natuurorganisatie al jaren samenwerkt met de bank.

Het WNF wil dat de Rabobank "op korte termijn met concrete voorstellen komt" om de landbouw te veranderen. Niet eerder botste het WNF zo hard met de Rabobank.