De brandweer rukt honderden keren per dag uit naar incidenten. Dat zijn lang niet alleen branden die geblust moeten worden. Het brandweerwerk is veel meer en ingrijpender dan dat. Beknellingen bij verkeersongelukken, verdrinkingen, suïcides en heel veel reanimaties. De bijna dagelijkse confrontatie met de dood, is voor brandweermensen een psychische slijtageslag, die kan leiden tot een post traumatische stress stoornis (PTSS).