Omwonenden uit 'Stank en strijd' winnen zaak tegen uitbreiding vleeskuikenbedrijf Deurne

De bewoners van de Bosweg in Deurne hebben de rechtszaak tegen de uitbreiding van een pluimveebedrijf naar ruim 256.000 kuikens gewonnen. De rechtbank Oost-Brabant vernietigt de vergunning die aan de boer is verstrekt en geeft de gemeente een veeg uit de pan door onder meer te zeggen dat ze “kritischer had moeten kijken” bij de vergunningverlening.

Het verzet van de bewoners van de Bosweg is te zien in de Zembla-uitzending ‘Stank en strijd - deel 1’. De luchtkwaliteit is er al jaren slecht door de hoeveelheid vee in de omgeving. Het is dan ook niet de eerste omstreden vergunning die in de buurt wordt verleend. Eerder komen de omwonenden in verzet als ze er in 2014 achter komen dat een boer er een nieuwe stal met 40.000 kuikens wil bouwen. De gemeente heeft al een vergunning verleend als de buurt ontdekt wat er gaande is, vertelt omwonende Lon Hillekens in de uitzending. “Er was dikke paniek”, zegt hij.

Provincie moest bemiddelen

Een urgentieteam van de provincie probeert te bemiddelen in de situatie. Er lijkt geen weg terug. Het team ziet maar een oplossing en dat is dat de omwonenden geld moeten betalen om de boer te verplaatsen. “Dat is toch absurd, wij moeten betalen voor schone lucht”, zegt Hillekens. Uiteindelijk is het de provincie zelf die de portemonnee trekt en 750.000 euro betaalt om het bedrijf van boer Peter te verplaatsen. “Toen hebben we een feestje gehouden”, zegt Hillekens.

Terwijl het bedrijf van de boer met geld van de provincie wordt verplaatst, start een andere boer een vergunningsprocedure om in dezelfde buurt een oude varkensstal te slopen en daarvoor in de plaats twee nieuwe stallen te bouwen met 80.000 kippen. De gemeente geeft, tot schrik van de buurtbewoners, de vergunning af.

Rechter maakt gehakt van redenering wethouder

Lon en zijn buren stappen naar de rechter. De verantwoordelijk wethouder, Marinus Biemans, zegt in de uitzending dat hij niet anders kon dan de vergunning te verlenen, omdat het nieuwe stalsysteem voor iets minder stank gaat zorgen: “Volgens de vergunningverlening wordt de overbelaste situatie minder. Daar heb ik dan aan te toetsen. Dan moet ik de vergunning verlenen.”

De rechter maakt gehakt van die logica: “Dat is niet zo. Verweerder (de wethouder, red.) kan de omgevingsvergunning weigeren als hij vindt dat de vergroting van de dierenverblijven niet inpasbaar is in de omgeving.”

De oude varkensstal voldeed niet aan het besluit emissiearme huisvesting. Dat besluit bepaalt dat de uitstoot van ammoniak en fijnstof zoveel mogelijk beperkt moet worden. Met twee nieuwe stallen zou de overbelaste situatie op papier minder worden en zou de boer dus volgens de wethouder meer dieren mogen houden. “Als ik dat niet doe, word ik door de rechter teruggefloten”, zegt Biemans.

Maar het tegengestelde gebeurt dus. De rechtbank vindt de redenering dat je meer dieren zou mogen houden als je een nieuwe moderne stal bouwt, in plaats van een oude stal die niet meer voldoet, “niet juist”. “Dit staat haaks op de doelstelling van de best beschikbare technieken, namelijk een betere bescherming van het milieu (en in dit geval de omwonenden)”, aldus de rechtbank.