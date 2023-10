 Omerta boven de wolken 

Het aantal mensen dat in het vliegtuig stapt ligt weer bijna op het niveau van vóór de corona-pandemie. Vooral budgetmaatschappijen zijn sterk uit de crisis gekomen. De klimaatcrisis ten spijt; voor een paar tientjes op een stedentrip of naar de zon vliegen blijft voor veel reizigers een onweerstaanbaa r aanbod. Maar wie betaalt de prijs voor dat goedkope ticket?

Tien jaar geleden onthulde KRO Reporter dat piloten van Ryanair de noodklok luidden over hun arbeidsomstandigheden. Ze werkten op een onzeker contract en werden onder druk gezet om beslissingen te nemen waar ze niet achter stonden. Om te bezuinigen namen piloten geregeld minder brandstof mee dan ze wilden. Ook werkten ze door terwijl ze ziek, moe of om andere redenen daar eigenlijk niet toe in staat waren.

Met de toename van de prijsvechters in de lucht is het aantal zwakke contracten de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Welke gevolgen heeft dat voor het vliegend personeel én voor de passagiers? Zembla onderzoekt aan de hand van getuigenissen van piloten en cabinepersoneel hoe het er in de cockpit en de cabine aan toe gaat. Wat is er gebeurd om sociale misstanden uit te bannen? En wie waakt over de veiligheid in het Europese luchtruim?