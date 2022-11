Ombudsman: Zembla-journalist kreeg onterecht strafblad na arrestatie in UMC Utrecht

Van der Ham werd in april 2018 opgepakt bij een lezing over openheid in het UMC Utrecht en zat zes uur vast in een politiecel. De inmiddels overleden Adrienne Cullen, die door een fout van het ziekenhuis niet meer genezen kon worden, gaf destijds de lezing. Zij had Van der Ham gevraagd om aanwezig te zijn. Het ziekenhuis weigerde Van der Ham de toegang tot de zaal.

De ombudsman vindt dat journalisten “vanwege de belangrijke maatschappelijke rol die zij in een democratische samenleving vervullen” beschermd moeten worden tegen ongegronde beschuldigingen die hen belemmeren in hun werk. Dit houdt volgens de ombudsman ook in dat journalisten er op moeten kunnen vertrouwen “dat het OM maximaal gewicht toekent aan het belang van vrije nieuwsgaring wanneer een journalist in zijn werk wordt beschuldigd van lokaalvredebreuk”. Volgens de ombudsman is dat zeker het geval in een situatie waarin “een aanleiding is geconstrueerd om een kritische en/of onwelgevallige journalist verder werken onmogelijk te maken.”