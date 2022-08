NVWA: ‘Wij kunnen niet op voorhand ingrijpen bij slachterijen wegens hitte’ 12-08-2022 • leestijd 2 minuten • 631 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestudeert de videobeelden van vrachtwagens met oververhitte varkens die Eyes on Animals woensdag maakte in de buurt van slachterij VION. De NVWA kijkt of op basis van de beelden alsnog gehandhaafd kan worden. “Onze inspecteurs herkennen op deze beelden verschijnselen die kunnen wijzen op hittestress bij deze dieren.”

De inspecteurs van de NVWA waren woensdag zelf ook de hele dag aanwezig op het terrein van het slachthuis en constateerden geen overtredingen.

In de volle zon

Het was woensdagmiddag zeker 33 graden toen Eyes on Animals twee vrachtwagens zag stilstaan in de volle zon in de buurt van de slachterij. De wagens waren beladen met varkens. In een van de twee wagens vertoonden de varkens extreme hittestress. Na wat telefoontjes heen en weer met VION, kon de wagen na 45 minuten terecht op het terrein van het slachthuis.

Op het terrein van het slachthuis moesten vrachtwagens nog zeker 70 minuten en in sommige gevallen volgens Eyes on Animals wel twee uur wachten tot ze de varkens konden lossen. De inspecteurs van de NVWA bevestigen dat de wagens moesten wachten op het terrein, maar spreken van een wachttijd van 30 tot 60 minuten. “De wachttijden mogen er niet toe leiden dat er onnodig leed bij de dieren ontstaat. Het is aan de vervoerder en slachthuis om de planning zorgvuldig op elkaar af te stemmen, zeker bij hitte.”

Regelgeving

De NVWA zegt vooraf te waarschuwen voor hittestress. Op hittedagen wordt extra capaciteit ingezet. “Daarbij leggen we de nadruk op pluimvee en varkens transporten.” Maar meer dan dat kan de NVWA van tevoren niet. Handhaven kan alleen als echt een overtreding wordt geconstateerd: “Als NVWA controleren we of Europese en nationale wetgeving wordt nageleefd en handhaven we zodra een overtreding is vastgesteld. Op voorhand ingrijpen is met de huidige regelgeving echter niet aan de orde.”

Eerder gaf de NVWA al aan dat het moeilijk is om op basis van beelden achteraf in te grijpen: We moeten dan kunnen aantonen waar de beelden zijn gemaakt, wanneer de beelden zijn gemaakt en waar de varkens vandaan komen. Wij raden daarom iedereen aan om meteen bij de NVWA een telefonische melding te maken als je denkt dat er sprake kan zijn van hittestress. Dan kunnen onze inspecteurs ter plaatse komen om te kijken wat er aan de hand is. We hebben extra capaciteit van inspecteurs ingezet, omdat dierenwelzijn bij ons voorop staat."