Niet meer bestaande Gelderse eendenhouderijen hebben nog altijd stikstofvergunning

Van de 33 door de provincie vergunde eendenhouderijen blijken er nog maar 11 actief. Eén natuurvergunning, van een veehouderij die naast kalveren ook vergund was om eenden te houden, is onlangs opgekocht door de Schiphol Group. Dat bevestigt een woordvoerder van Schiphol aan Zembla. De provincie Gelderland blijkt daar niet van op de hoogte en reageert ontstemd: “Ik vind het heel erg dat er wordt gehandeld in stikstofrechten", aldus gedeputeerde Ans Mol, die nader onderzoek aankondigt. Milieuactivist Johan Vollenbroek zegt naar de rechter te stappen als de provincie Gelderland niet snel de vergunningen van de voormalige eendenhouderijen intrekt.

Boeren hebben een natuurvergunning om activiteiten uit te mogen voeren waarbij stikstof vrijkomt. Als een boer stopt komt de natuurvergunning niet automatisch te vervallen en blijft die bestaan. Op papier bestaat de stikstofuitstoot dan nog wel, maar in werkelijkheid is er geen bedrijvigheid. De boer kan de stikstofruimte verkopen aan een andere partij en daarmee zijn natuurvergunning opzeggen. De koper kan met die stikstofruimte dan bijvoorbeeld bouwen, boeren of vliegen. Omdat die stikstofruimte al jaren niet gebruikt werd op de locatie die daarvoor was vergund, kan de uitstoot daardoor elders toenemen.

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment, die er in 2019 voor zorgde dat de Raad van State het stikstofbeleid van het kabinet ongeldig verklaarde, wil niet wachten totdat de provincie actie onderneemt. Om te voorkomen dat de lege vergunningen van de overige eendenhouders worden opgekocht door andere partijen gaat hij bij de provincie een verzoek indienen om die in te trekken. “Dikke kans dat de provincie zegt: dat weigeren we, dat gaan we niet doen. Dan stappen we daarvoor weer naar de rechter", zegt Vollenbroek in Zembla.