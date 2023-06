PFAS-afval Chemours mag weer naar Vlaamse verwerker Indaver • Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Nederlands PFAS-afval mag weer verwerkt worden door het Vlaamse bedrijf Indaver. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten. Het grootste deel van het PFAS-afval komt van Chemours in Dordrecht. De transporten werden vorig jaar oktober stilgelegd na de Zembla-uitzending ‘Het PFAS-schandaal’. De ILT deed destijds onderzoek en concludeerde dat Indaver door de PFAS-uitstoot naar de lucht en de lozingen in het water “risico’s voor mens en milieu” veroorzaakte. Na het transportverbod is de afvalverwerking volgens de ILT een stuk verbeterd.

Indaver is een afvalverwerker in de Antwerpse haven, nog geen vijf kilometer van de Nederlandse grens. Zembla onthulde begin september 2022 dat Indaver al jarenlang PFAS loost in het water dat uiteindelijk uitkomt in de Nederlandse Westerschelde. Waarvan verschillende PFAS-stoffen zonder vergunning. “Zo komt het afval van Chemours via een achterdeur toch weer ons land binnen”, aldus milieuchemicus Chiel Jonker, destijds.

Vergunningen scherper

Volgens de ILT hebben de lokale autoriteiten de vergunningen inmiddels aangescherpt en zijn er verbetermaatregelen doorgevoerd. “Die maatregelen zorgen voor een betere afvalverwerking en als gevolg daarvan voor minder PFAS in het milieu.”

Regelgeving niet goed genoeg

Hoewel het bij Indaver dus een stuk beter lijkt te gaan, constateerde de ILT tijdens het onderzoek wel een ander probleem. Namelijk dat verspreiding van PFAS in het milieu niet altijd kan worden voorkomen met de huidige wet- en regelgeving. “Die borgt niet dat PFAS volledig wordt vernietigd. Onvolledige vernietiging kan leiden tot maatschappelijke risico’s voor mens en milieu”, schrijft ILT. De inspectie werkt daarom aan een signaalrapportage over de zorgen die er zijn over PFAS-afval in internationale afvalketens. Die wordt binnenkort aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Chemiefabriek Chemours in Dordrecht is de belangrijkste Nederlandse leverancier van PFAS-afval aan Indaver en doet al meer dan tien jaar zaken met het bedrijf. Per jaar transporteert Chemours zo’n 1,8 miljoen kilogram PFAS-houdend afval naar Indaver.

Naast Chemours gaat het om nog eens tien andere Nederlandse bedrijven van wie het PFAS-afval door Indaver verwerkt wordt. Het gaat dan onder andere om Dow Benelux in Hoek, BP Raffinaderij in Rotterdam en SHPP B.V. in Bergen op Zoom.