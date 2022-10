Minister broedt op nieuwe beleidsregel die hittestress bij dieren moet voorkomen Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De net aangetreden minister van Landbouw, Piet Adema, gaat onderzoeken of hij met een nieuwe beleidsregel onnodig lijden van dieren tijdens transporten kan voorkomen. Dat zegt hij in antwoorden op Kamervragen die Partij voor de Dieren stelde nadat Zembla in juli en augustus videobeelden toonde van varkens met hittestress bij slachterij Vion.

Dierenarts Kees Scheepens was er in juli bij toen de videobeelden werden gemaakt en zei tegen Zembla: “De dieren vertoonden tekenen van extreme hittestress. Ik heb van een aantal varkens de ademhalingsfrequenties geteld: dat ging van 128 per minuut naar 180 ademhalingen per minuut. Dat is extreem hoog. Normaal is dat 30. Ik ben woedend.”

Europese adviezen over maximum temperaturen

Eerder zei de voorganger van minister Adema, Henk Staghouwer, dat hij een advies van de Europese Voedselautoriteit EFSA wil afwachten, voordat hij een besluit neemt over een nieuwe maximum temperatuurgrens. Begin september publiceerde de EFSA een vijftal wetenschappelijke adviezen over het welzijn van dieren tijdens transport op haar website. De EFSA adviseert meer ruimte voor de dieren tijdens vervoer en lagere maximumtemperaturen. Koeien zouden bijvoorbeeld niet meer boven een temperatuur van 25 graden vervoerd mogen worden, gezien de grote kans op ernstige hittestress.

De Partij voor de Dieren wil dat de minister “aan de slag gaat met het wettelijk vastleggen van de maximum temperaturen”. Adema geeft aan dat dit nu nog moeilijk is omdat Nederland zich zou moeten houden aan de Europese transportverordening en daar staan de temperatuurgrenzen die de EFSA nu adviseert (nog) niet in.

Lees ook: 'Opnieuw beelden van varkens met hittestress bij slachterij Vion'

Wel staat er in artikel 3 van de transportverordening dat “het verboden is dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent”. De minister zegt daarover nu: “Wat waarschijnlijk letsel of onnodig lijden vanwege hitte betreft, wordt nu beschreven in de EFSA-rapporten. Daarom bezie ik momenteel de mogelijkheden om de EFSA-uitkomsten toe te passen in een beleidsregel.”



Adema zegt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en andere relevante sectorpartijen te betrekken om te kijken hoe die beleidsregel er het best kan uitzien en op zo’n manier dat de regel ook goed is uit te voeren en te handhaven.

De beelden van varkens met hittestress:

Zo’n beleidsregel is er in juli 2020 ook gekomen. De zogeheten beleidsregel Diertransport bij hoge temperaturen. Die bepaalt nu al dat bij een buitentemperatuur van 35 graden of meer geen veetransporten plaats mogen vinden. 30 graden is de grens voor lange transporten. Dierenorganisaties en de Tweede Kamer vinden die grens veel te hoog en vragen al langere tijd aan de minister of hij de temperatuurgrens voor transport naar beneden bij wil stellen. Daarvoor werd eerder een motie aangenomen van Kamerlid Leonie Vestering. Die motie eiste dat de maximale temperatuur voor diertransporten omlaag gaat naar dertig graden. De motie is tot op heden niet uitgevoerd door het kabinet.