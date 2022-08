Luchtkwaliteit in gevaar door 130 per uur 05-02-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Urgenda

De luchtkwaliteit komt in gevaar rond snelwegen waar vanaf vrijdag 130 kilometer per uur mag worden gereden. Onderzoekers van het RIVM en TNO denken dat de kans groot is dat de Europese norm op die plaatsen wordt overschreden, zo schrijft de Volkskrant.



Ze spreken minister Schultz (Infrastructuur) tegen. Zij gaat ervan uit dat de lucht wel voldoende schoon blijft als de snelheid omhoog gaat. Het gaat onder meer om delen van de A1, A27, A28 en A58. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat Schultz de waarschuwingen serieus onderzoekt. ,, Bij twijfel mag de maximumsnelheid niet worden verhoogd ten koste van onze gezondheid .'



Duurzaamheidsbeweging Urgenda vindt de verhoging schadelijk. " Dit is niet heel bevorderlijk voor de uitstoot, maar ook niet voor de veiligheid. De verhoging dient alleen het VVD-doel om stemmen binnen te halen ", zegt Marjan Minnesma van de milieu-organisatie in het radio1 journaal.

Minnesma verwijst ook naar de klimaattop in Parijs in november. " Toen zei premier Rutte: we gaan iets doen tegen klimaatopwarming. Het verkeer is een goede plek om maatregelen te nemen, maar het kabinet doet juist het omgekeerde ."