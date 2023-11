Laatste waarschuwing voor KLM, inspectie legt dwangsom op bij gebruik hulpmotor 31-10-2023 • leestijd 2 minuten • 297 keer bekeken • bewaren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt KLM een dwangsom op. De luchtvaartmaatschappij maakt te vaak ongeoorloofd gebruik van vervuilende hulpmotoren van haar vliegtuigen op het platform van Schiphol. Elke volgende overtreding verbeurt KLM een dwangsom van 2.500 euro tot een maximum van 50.000 euro. Als ook dat niet helpt, kan de inspectie een nieuwe en eventueel hogere dwangsom opleggen.

Als een vliegtuig geparkeerd staat, heeft het energie nodig. Onder andere om te kunnen starten en voor elektriciteit en airconditioning aan boord. Hiervoor wordt vaak de ingebouwde APU (auxiliary power unit) gebruikt. Deze APU’s werken op kerosine en veroorzaken schadelijke uitstoot van onder andere ultrafijnstof. Dat zorgt voor luchtvervuiling en een ongezonde werkomgeving voor platformpersoneel. Het gebruik van de APU is dan ook aan strenge regels gebonden. De motor mag alleen in een beperkt aantal gevallen worden gebruikt, zoals vlak na aankomst bij de opstelplaats of kort voor vertrek. In andere gevallen moet de gezagvoerder van een vliegtuig toestemming vragen voor het gebruik.

Begin dit jaar waarschuwde de ILT dat het gebruik van de hulpmotoren op Schiphol drastisch omlaag moet. De inspectie neemt het hoog op en controleert al geruime tijd wekelijks op het gebruik ervan. Acht luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, kregen een waarschuwing voor ongeoorloofd gebruik van de hulpmotoren. Bij KLM zijn na die waarschuwing opnieuw overtredingen geconstateerd. Daarom gaat de inspectie nu over op een dwangsom.

Ziek van Schiphol

Zembla deed in het najaar van 2021 onderzoek naar de luchtverontreiniging op Schiphol en de gevolgen daarvan voor de 20 duizend platformmedewerkers. Zij staan dag in dag uit in de uitlaatgassen, wat schadelijk is voor hun gezondheid.

In de uitzending Ziek van Schiphol is te zien dat het ook anders kan. Zo worden in Denemarken elektrische alternatieven beschikbaar gesteld en mag de APU daar alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. De Deense vakbond zegt in de uitzending dat vooral KLM deze Deense regel negeert:

Waarschuwing voor Schiphol

Schiphol is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alternatieven voor de APU, zoals vaste stroomaansluitingen of luchtzuiveringsinstallaties. Begin dit jaar kreeg Schiphol de opdracht om met met een actieplan te komen om het APU-gebruik te verminderen. Er zijn nu 26 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van schonere alternatieven.