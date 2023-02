Inspectie: Gebruik vervuilende hulpmotoren op Schiphol moet drastisch omlaag

De inspectie controleerde in tien maanden tijd (tussen oktober 2021 en juli 2022) meer dan 1500 vliegtuigen op Schiphol. Een derde stond er met draaiende hulpmotoren.

In de uitzending ‘Ziek van Schiphol’ uit december 2021 was al te zien dat platformmedewerkers worden blootgesteld aan de giftige stoffen van de hulpmotoren.

In Denemarken is de situatie anders en geldt een verbod op het gebruik van APU’s. Daar worden elektrische alternatieven beschikbaar gesteld en mag de APU alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. De Deense vakbond zegt in de uitzending dat vooral KLM deze Deense regel negeert: