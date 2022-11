Tuinder Paul bedreigd: kogelbrief, bekladding en brandstichting

De plek waar dit zich afspeelt is het Westland, vlakbij Den Haag. Hier werken zo’n twintigduizend arbeidsmigranten in de glastuinbouw, waar ze tomaten, komkommers en ander voedsel plukken. De meeste arbeiders wonen niet in Westland zelf en worden elke ochtend vanuit omliggende gemeenten naar de kassen gereden. Uit onze uitzending ‘Niet in mijn achtertuin’ blijkt dat arbeidsmigranten vaak in erbarmelijke omstandigheden leven, met teveel mensen in te kleine ruimtes en in slecht onderhouden woningen.