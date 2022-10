'Klimaatverandering dramatisch voor vogels' 17-08-2021 • leestijd 1 minuten • 140 keer bekeken • bewaren

De wereldwijde klimaatverandering, waar het klimaatpanel IPCC vorige week een rapport over naar buiten bracht, heeft "dramatische" gevolgen voor vogels en hun leefgebieden. Volgens Vogelbescherming Nederland zullen door de stijgende temperatuur veel vogelsoorten richting het noorden trekken.



"In Nederland betreft dit diverse soorten vogels zoals de matkop, zwarte specht, het nonnetje, de kanoet en zelfs een gewone soort als de fitis. Ook weidevogels als grutto, kemphaan en watersnip zullen het extra zwaar krijgen", meldt de Vogelbescherming op de natuursite Nature Today.

Vogelsoorten raken leefgebied kwijt

Vogelsoorten die door toenemende droogte in het Middellandse Zeegebied leefgebied kwijtraken, rukken op naar het noorden. "Nu al hebben zich nieuwe soorten uit het zuiden gevestigd in ons land, zoals de bijeneter en de kleine zilverreiger. Soorten in het poolgebied dreigen zelfs geheel uit te sterven door het verdwijnen van pakijs en toendra’s", aldus de organisatie.



Naar verwachting zullen mensen door klimaatverandering het land anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld door andere landbouw. "Ook daaraan zullen vogels zich nog eens moeten aanpassen. Daarnaast komen vogels in contact met voor hen nieuwe parasieten, predatoren, prooien en concurrenten."

VN-klimaatpanel IPCC

Uit het alarmerende rapport van VN-klimaatpanel IPCC blijkt dat het erger gesteld is dan gedacht met de opwarming van de aarde. Niet alleen verandert het klimaat sneller, de veranderingen zijn in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar. Het rapport bevestigde opnieuw dat er in de wetenschap geen debat bestaat over de vraag of de opwarming van de aarde te maken heeft met de uitstoot van broeikasgassen.