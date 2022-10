Klachten ingediend tegen Baudet over niet melden inkomsten boekverkoop

Eerder bleek al uit onderzoek van Zembla dat Thierry Baudet in mei vorig jaar een B.V. oprichtte voor inkomsten uit boeken en lezingen. Daarvoor had hij al een eenmanszaak. Beiden zijn nooit gemeld bij de griffie van de Tweede Kamer. Ook doet hij geen opgave van de inkomsten.

Kamerleden zijn in het kader van transparantie verplicht om nevenactiviteiten en inkomsten op te geven in een openbaar register om belangenverstrengeling te voorkomen. Baudet noemde het in de uitzending 'Haagse bijbaantjes' tegenover Zembla “onzin” dat dit gemeld moet worden. “De gedachte dat mijn meningen zouden veranderen als ik een reep chocola van iemand krijg, of als ik een boek verkoop, dat is zo absurd… Dat neem ik niet eens serieus.”