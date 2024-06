Mensenrechtenorganisaties: ‘Stop per direct met interlandelijke adoptie’ Gisteren • leestijd 2 minuten • 118 keer bekeken • bewaren

Meer dan 50 belangenorganisaties, wetenschappers en (ervarings)deskundigen, waaronder International Child Development Initiatives, Defence for Children en CoMensha roepen demissionair minister Weerwind gezamenlijk op om per direct te stoppen met alle lopende adoptieprocedures. Ze doen dit naar aanleiding van het onderzoek van Zembla en Investico, die onderzochten of de 500 adoptieprocedures die de komende jaren nog gepland staan verantwoord kunnen doorgaan.

Uit dat gezamenlijke onderzoek blijkt dat de positieve landenanalyses van Bulgarije, Hongarije en de Filipijnen niet overeenkomen met de praktijk. In Bulgarije worden Roma-kinderen volgens deskundigen gediscrimineerd en veel vaker naar het buitenland geadopteerd dan andere Bulgaarse kinderen. Daarnaast zijn er problemen met de afstandsprocedure. Ouders worden bijvoorbeeld onvoldoende geïnformeerd dat hun kind geadopteerd kan worden. Ook Hongarije lijkt op belangrijke punten niet te voldoen aan de internationale wet- en regelgeving, onder andere omdat kinderen vanwege armoede uit huis worden geplaatst. Over adoptie uit de Filipijnen zijn bij de Noorse overheid grote zorgen, onder andere doordat uit hun onderzoek blijkt dat er een groot risisco is dat documenten worden vervalst. Opvallend is dat in de Nederlandse analyse van de Filipijnen staat dat er ‘geen signalen zijn dat er in de adoptieketen sprake is van corruptie’.



Kijk hier de uitzending 'Adoptiebedrog, het einde?' terug:

In een collectief statement stellen de organisaties dat het onderzoek van Zembla en Investico laat zien dat er 'grote vraagtekens' te plaatsen zijn bij de Nederlandse landenselectie. Daarom vinden zij het afmaken van de lopende adoptieprocedure ‘volstrekt onverantwoord’ en moeten deze per direct stoppen.

Ook schrijven de organisaties: “Het adoptiesysteem kan, zoals door Zembla en Investico wederom is aangetoond, misstanden niet uitsluiten, draagt bij aan onnodige scheiding van kinderen en ouders en ondermijnt de opbouw van kinder- en jeugdbescherming in herkomstlanden.”

'Weinig controlemogelijkheden bij adoptie'

Sarah de Vos van kinderrechtenorganisatie ICDI is de initiatiefnemer: “Ik vind dat alle adopties moeten worden stilgelegd, hoe erg dat ook is voor betrokkenen, met name de wensouders. Maar voor al die adopties geldt dat niet te garanderen is dat die op een juiste manier tot stand zijn gekomen en dat er weinig controlemogelijkheden voor zijn. Je weet meestal pas 30, 40 jaar later wat de volledige omvang is van misstanden.”