Kinderombudsman wil dat staatssecretaris ingrijpt in leerlingenvervoer 08-12-2024 • leestijd 2 minuten • 2073 keer bekeken • bewaren

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil dat staatssecretaris Mariëlle Paul van Funderend Onderwijs ingrijpt in het leerlingenvervoer. Zij maakt zich grote zorgen over het feit dat het leerlingenvervoer al jarenlang een chaos is. De kinderrechten staan door dit vervoer onder druk, stelt Kalverboer in een brief aan de staatssecretaris, ingezien door Zembla.

Het leerlingenvervoer in Nederland verloopt al jaren problematisch. Leerlingen worden te laat of helemaal niet opgehaald, er zijn continu wisselingen bij de chauffeurs of de reistijd is veel te lang. De Kinderombudsman zegt tegen Zembla: “Kwetsbare kinderen worden in alle opzichten gedupeerd door de problemen met het leerlingenvervoer.”

De Kinderombudsman vindt dat de problemen in het leerlingenvervoer niet kunnen worden opgelost binnen het huidige systeem. Kalverboer stelt dat we de verkeerde prioriteiten stellen: “We kijken naar hoe het op de goedkoopste manier kan, in plaats van wat goed is voor het kind.” Ze roept de staatssecretaris in haar brief op om het systeem anders in te richten. Zo spoort ze de staatssecretaris aan om het leerlingenvervoer te behandelen als een vorm van zorg, in plaats van enkel als een vorm van vervoer.

1500 klachten

Zembla heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het leerlingenvervoer. Verschillende betrokkenen herkennen dat er al jaren problemen zijn. Elijah Delsink, voorzitter Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs, ontvangt jaarlijks tot wel 1500 klachten: “Er was zelfs een chauffeur die niet doorhad dat er nog een kind achter in de bus zat, terwijl hij zelf terugging naar de garage om te lunchen”.