Kamp wil franchiseregels opnemen in wet

Franchise Code

Franchisenemers mogen onder bepaalde voorwaarden een bedrijf uitbaten onder de naam van een andere onderneming. De branche presenteert woensdag de Nederlandse Franchise Code aan Kamp. Daarin staan rechten en plichten voor franchisegevers en -nemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een samenwerking.Kamp ziet in de gedragsregels een goede leidraad voor de rechtspraak bij de beoordeling van geschillen. ,,Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code." De minister helpt ook bij het opzetten van een geschillencommissie die kan ingrijpen om te voorkomen dat de rechter eraan te pas moet komen.

In 2014 schreef Kamp dat het niet aannemelijk is dat extra wetgeving de geschetste problemen zal kunnen oplossen. In antwoord op Kamervragen van Mei Li Vos over franchising geeft Minister van Economische Zaken, Henk Kamp aan niet de intentie te hebben de wet aan te passen om franchisers beter te beschermen.(ANP/ZEMBLA)