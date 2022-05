Kamervragen na Zembla-uitzending over stankoverlast

GroenLinks en PvdA willen weten of het kabinet het acceptabel vindt dat omwonenden gezondheidsklachten hebben door de uitstoot van fijnstof en stankoverlast van veehouderijen. Dat blijkt uit Kamervragen die ze aan de twee verantwoordelijke bewindspersonen hebben gesteld over het onderzoek van Zembla naar stankoverlast.

Een van de problemen van de wet is volgens deskundigen dat er in vergunningen wordt gemeten met gemiddelde emissies en niet met feitelijke stank. Deskundigen spreken van ‘een papieren werkelijkheid’. GroenLinks en PvdA vragen de bewindslieden of ze het daarmee eens zijn. “Hebben de deskundigen gelijk in hun kritiek op het gebrek aan handhaving, ontbreken van regelingen rond piekbelasting of de cumulatieve overlast?” Met cumulatieve overlast wordt bedoeld dat de stankuitstoot van verschillende veehouderijen die bij elkaar in de buurt zitten, niet bij elkaar wordt opgeteld.