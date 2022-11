Kamer wil testkopers inzetten in strijd tegen verkoop vapes aan minderjarigen Vandaag • leestijd 1 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

De regering moet de handhaving van verkopers van vapes verstevigen, onder andere door testkopers in te zetten. Een testkoper is een 17-jarige die in opdracht van een toezichthouder van de NVWA e-sigaretten probeert te kopen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor deze motie van Kamerleden van ChristenUnie en PvdA, omdat er nog te vaak vapes worden verkocht aan minderjarigen.

Vapes worden door de tabaksindustrie gepromoot als middel om te stoppen met roken. In de Zembla-uitzending ‘De nieuwe nicotineverslaafden’ is te zien dat dit juist een nieuwe generatie nicotineverslaafden creëert: kinderen en jongeren. Ze worden gelokt met marketing die op jongeren is gericht en ook met allerlei zoete smaakjes, zoals suikerspin, hazelnootpasta en aardbeienijs.

De verkoop van vapes aan minderjarigen is in Nederland verboden, maar in onze uitzending laten scholieren zien hoe doodeenvoudig het is om dat verbod te omzeilen. Ze bestellen vapes online, of kopen ze in een vapeshop waar niet om hun leeftijd wordt gevraagd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA erkent dit probleem en stelt dat ze te weinig mensen hebben om goed te kunnen controleren. De Tweede Kamer wil daarom dat handhaving meer middelen krijgt om te controleren.