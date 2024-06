Kamer niet gerust op toezegging minister over landelijke PTSS-regeling brandweer

Yesilgöz en Kamerleden herhaalden in het debat geraakt te zijn door de verhalen van de brandweermensen in de Zembla-uitzending ‘Opgebrand’. Ze vertelden daarin over de heftigheid van hun werk: niet alleen rukken ze uit voor branden, maar ook voor het uit auto’s knippen van zwaargewonde mensen, bij verdrinkingen en reanimaties. Doordat posttraumatische stressstoornis (PTSS) niet landelijk wordt erkend als beroepsziekte, worden brandweermensen die hieraan lijden gekort op hun salaris. Ook vertelden brandweerlieden zelf psychologische ondersteuning te moeten regelen en in slepende juridische procedures terecht te komen.

Toch was een groot deel van de Kamer niet gerust door die toezegging. Zo blijven ze zorgen houden over wat er precies met de regeling geregeld wordt, en over de financiering ervan. Volgens Yesilgöz is dat aan de werkgevers, de 25 Veiligheidsregio’s. “Maar laten we nu voorkomen dat er in oktober een regeling ligt en we dan van de minister horen dat het nog hangt op de financiën”, aldus CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Yesilgöz deed echter geen toezeggingen over het bijspringen door het Rijk wanneer de veiligheidsregio’s, grotendeels betaald door de gemeenten, financieel tekort zouden schieten.