Kamer eist overzicht van PFAS-uitstoot Gisteren • leestijd 2 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

Een meerderheid van de Kamer eist dat het kabinet voor de zomer een overzicht geeft van de belangrijkste PFAS-uitstoot in Nederland. Het gaat om uitstoot naar water, lucht en bodem. PFAS worden ook wel forever chemicals genoemd, omdat ze niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Nu er meer bekend is over de gevaren van PFAS en er een nieuw advies ligt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wil de Kamer vergunningen van bedrijven die PFAS mogen lozen, opnieuw tegen het licht houden.

PFAS breken net als in het milieu, in het menselijk lichaam nauwelijks af en dat is zorgelijk omdat PFAS kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten.

Nieuw advies voor drinkwater

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bracht in oktober vorig jaar een nieuw advies uit over PFAS. De concentraties PFAS in drinkwater moeten de komende jaren flink worden verlaagd, stelt het RIVM voor. Bij ruim de helft van de metingen in drinkwater in Nederland is de concentratie hoger dan het RIVM adviseert. De Kamer wil dat nieuwe lozingsvergunningen getoetst worden aan de nieuwe drinkwaternorm. De al bestaande vergunningen van bedrijven moeten zo nodig worden herzien als die niet in lijn zijn met de nieuwe drinkwater richtwaarde van het RIVM, vindt een Kamermeerderheid.

Een bedrijf dat zo’n lozingsvergunning heeft is Chemours in Dordrecht. Chemours mag per jaar vijf kilo PFAS in het water lozen.

In Nederland is al lange tijd sprake van PFAS-vervuiling. Onder meer door jarenlange uitstoot en lozingen van de Chemoursfabriek, maar ook door het bedrijf 3M in België. Dat loosde jarenlang PFAS in water dat uiteindelijk ook in Nederland in de Westerschelde terechtkwam. Zembla onthulde in de uitzending 'Het PFAS-schandaal' dat ook net over de grens bij Antwerpen het bedrijf Indaver al jaren PFAS loosde in water dat uitkomt in de Westerschelde.