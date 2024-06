Kamer dwingt kabinet tot erkenning PTSS als beroepsziekte bij de brandweer Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het kabinet moet posttraumatische stressstoornis (PTSS) als beroepsziekte bij de brandweer gaan erkennen. Ook moet er in alle 25 regio’s een eenduidige aanpak van PTSS komen. De Tweede Kamer heeft gisteren kamerbreed een motie met die strekking aangenomen. Aanleiding daarvoor was de Zembla-uitzending ‘Opgebrand’ van afgelopen februari, die aantoonde dat de zorg en ondersteuning voor getraumatiseerde brandweerlieden ernstig tekortschiet.

In ’Opgebrand’ vertelden brandweermensen over de heftigheid van hun werk: niet alleen rukken ze uit voor branden, maar ook voor het uit auto’s knippen van zwaargewonde mensen, bij verdrinkingen en reanimaties. Doordat PTSS niet landelijk wordt erkend als beroepsziekte, worden brandweermensen die hieraan lijden gekort op hun salaris. Ook vertelden brandweerlieden zelf psychologische ondersteuning te moeten regelen en in slepende juridische procedures terecht te komen.

De directeuren van de veiligheidsregio’s van Amsterdam en Rotterdam gaven in Zembla toe dat de hulp aan getraumatiseerde werknemers jarenlang ondermaats is geweest. Ze riepen in de uitzending op tot landelijke erkenning van PTSS als beroepsziekte. Demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid sloot zich daarbij aan. Volgens haar moesten de 25 veiligheidsregio’s de erkenning echter zelf regelen, omdat zij als werkgever van de brandweer verantwoordelijk zijn. Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 regio’s overleggen, liet daarop weten te werken aan een landelijke ‘modelregeling’, die in oktober klaar moet zijn. Die regeling moet onder meer zorgen dat brandweerlieden niet meer worden gekort op hun salaris als ze thuis komen te zitten met PTSS.

Maar de Tweede Kamer was hierdoor niet gerustgesteld, en vreesde dat individuele veiligheidsregio’s zich nog steeds aan een ‘modelregeling’ kunnen onttrekken. De motie van GroenLinksPvdA, SP, CDA en VVD moet dat voorkomen en voor eenduidig beleid zorgen. De Kamer wil ook dat er in alle regio’s zogeheten recovery-trainingen worden aangeboden. Nu gebeurt dat alleen in de regio Rotterdam. Tijdens de ‘recovery’ werken brandweermensen in de natuur, onder begeleiding van psychologen, aan hun herstel.