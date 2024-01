Internationaal onderzoek: verboden PFAS-variant aangetroffen in outdoorkleding 17-01-2024 • leestijd 2 minuten • 19067 keer bekeken • bewaren

Nog steeds bevat veel outdoorkleding giftige PFAS, ook kinderkleding. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek dat is uitgevoerd in dertien landen in Azië, Afrika, Europa en Noord-Amerika. De onderzoekers troffen in zeventien jassen de PFAS-variant PFOA aan. “Dat is opmerkelijk, want PFOA is sinds 2020 wereldwijd verboden, omdat de stof zeer toxisch is”, aldus Annelies den Boer, directeur van Stichting Tegengif.

Stichting Tegengif voerde het onderzoek samen met zeventien maatschappelijke organisaties uit dertien landen uit. Veel van de onderzochte kledingstukken bevatten ook andere PFAS-varianten dan PFOA. In totaal werden 72 kledingstukken getest. Bij ongeveer 65 procent van de kleding werd PFAS aangetroffen.

Kleren verliezen vezels met PFAS

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat outdoorkleding die waterafstotend is na verloop van tijd PFAS-houdende vezels kan verliezen, doordat de kleren verweren door gebruik. Ook door te wassen kunnen de kleren vezels die PFAS bevatten, verliezen. PFAS kan dus op die manier in het milieu terechtkomen.

Directeur Annelies Den Boer van Stichting Tegengif: “De textielindustrie is één van de sectoren waar de meeste PFAS worden gebruikt. Door te stoppen met het gebruik van PFAS, kan de textielindustrie dus een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de PFAS-vervuiling.”

Gezondheidsrisico's

Vooralsnog zijn er geen onderzoeken gedaan die aantonen of mensen die de outdoorkleding dragen, risico lopen PFAS in hun lichaam te krijgen. Toch noemt Tegengif het “verontrustend” dat ook kinderkleding PFAS bevat. Den Boer: “We krijgen al op allerlei manieren te veel PFAS binnen. En juist over die opeenstapeling maken we ons zorgen. PFAS kunnen bijvoorbeeld het immuunsysteem van kinderen aantasten waardoor vaccinaties minder werkzaam zijn."

In Nederland testten de onderzoekers vier kinderregenjassen. Alleen een jas van het merk Scotch & Soda bevatte PFAS. “De hoeveelheid die werd aangetroffen zit weliswaar onder de wettelijke norm, maar wij vinden dat PFAS gewoon niet in kinderkleding thuishoort”, zegt Annelies Den Boer, directeur van Stichting Tegengif.

'Alternatieven zijn mogelijk'

Volgens Tegengif laat het onderzoek zien dat het wel degelijk mogelijk is om kleding waterbestendig en vuilafstotend te maken zonder gebruik van de schadelijke chemicaliën. 21 jassen, onder meer van bekende merken zoals North Face en Black Diamond, bevatten geen PFAS. Den Boer: “In Nederland vonden we in kinderregenjassen van Protest, Tribord (Decathlon) en Colombia ook geen PFAS. De alternatieven zijn dus voorhanden. Laten we er daarom voor zorgen dat er straks een gifvrije generatie kan opgroeien.”

Het onderzoek werd uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Servië, Montenegro, Kenia, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand en de Verenigde Staten.