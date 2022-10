Hulpvragen na uitzending 'Gegijzeld door anorexia'? 15-10-2019 • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Vragen naar aanleiding van de uitzending ‘Gegijzeld door anorexia’? Voor hulpvragen kun je terecht bij de volgende hulpinstanties:



WEET Hulplijn: 085-1304617 of via www.weet.info.

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. De hulplijn wordt bemenst door vrijwilligers die hersteld zijn van een eetstoornis of als naastbetrokkene de impact van dichtbij hebben meegemaakt. De vrijwilligers weten dus uit eigen ervaring waar het over gaat, maar zijn geen hulpverleners. De hulplijn is voor, tijdens en na de uitzending extra geopend van 20:00 tot 23:59 en is te bereiken via het telefoonnummer: 085 - 1304617. Contact met de hulplijn is anoniem. De telefooncentrale is zo ingesteld dat het nummer niet zichtbaar is voor de vrijwilligers. De website van WEET is te bereiken via: www.weet.info.

MIND Korrelatie: 0900-1450 of via www.mindkorrelatie.nl

Liever spreken met professionele hulpverleners? Bel, chat of app dan naar 0900 - 1450. Dit is het nummer van MIND Korrelatie. Deze landelijke organisatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp. Kijk voor meer informatie op: www.mindkorrelatie.nl.

Stichting 113: www.113.nl of via 0900-0113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24/7 anoniem en gratis gebruik maken van 113. Praten over zelfmoordgedachten kan via 0900 – 0113. Chatten met 113 kan via de website: www.113.nl.

Proud2Bme: www.proud2bme.nl

Proud2Bme is sinds 2009 de grootste online hulpsite van Nederland en België. De site is er voor iedereen die problemen heeft met zelfbeeld, eten en aangrenzende problematiek. Via het forum en de chat kun je anoniem in contact komen met lotgenoten en steun krijgen van ervaringsdeskundigen en professionals voor jouw problemen. De website is te bereiken via: https://www.proud2bme.nl/.