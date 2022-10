Honderden boeren stoppen als plannen tegen stinkende stallen doorgaan 06-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is erop of eronder voor veel Brabantse boeren op vrijdag. Dan stemt Provinciale Staten over vergaande plannen van het provinciebestuur die de veehouderij treffen. Als de plannen doorgaan, stoppen tot 2028 naar verwachting 780 veehouders extra met hun bedrijf. Dat aantal komt bovenop de 2660 boeren waarvan al werd verwacht dat ze zouden stoppen. Van de boeren die doorgaan, komt een nog groter deel onder de armoedegrens terecht.

Met 700.000 koeien, bijna zes miljoen varkens en bijna dertig miljoen kippen is Brabant de meest veedichte provincie van Nederland. De totale veestapel produceert ruim 15 miljard kilo mest.

Verouderde stallen moderniseren

In de nieuwe plannen van de provincie moeten boeren de emissie-eisen voor stallen in 2022 al realiseren. Dat wil zeggen dat ze verouderde stallen die veel stikstof uitstoten en stank verspreiden moeten moderniseren.

Daarnaast moet er voor iedere tien vierkante meter nieuwe stal, elders in de regio elf vierkante meter oude stal verdwijnen. Stallen die ouder zijn dan 15 jaar moeten worden aangepast.

Arme boeren

De verwachting is dat naast de boeren die stoppen met hun bedrijf en de boeren die onder de armoedegrens uitkomen, voor nog eens driehonderd veehouders dreigt dat ze minder dan 23.000 euro per jaar overhouden. Dit komt omdat ze versneld, flinke investeringen moeten doen.

De boeren reageerden woest op de plannen van het provinciebestuur. Zowel de ZLTO: de vereniging voor boeren en tuinders in Zuid-Nederland, als de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) overwegen een gang naar de rechter. Ze uitten felle kritiek op de plannen, niet alleen omdat ze zorgen voor een kaalslag in de veehouderij, maar ook omdat het voorstel niet betekent dat de veestapel in Brabant zal krimpen: “Het zal niet leiden tot sanering van oude stallen. Veehouders gaan juist meerdere locaties exploiteren en schaalvergroting zet door. Dat is nu precies wat veel burgers niet willen”, zo zei Janus Scheepers van ZLTO.

POV en ZLTO zeiden dat ze hopen dat de leden van Provinciale Staten hun 'boerenverstand' gebruiken als ze gaan stemmen over de plannen.

ZEMBLA maakte in 2011 de uitzending 'Het stinkt in Brabant' over het meest gevoelige dossier van de zuidelijke provincie: