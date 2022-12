Hollandse handel Economie , Arbeidsomstandigheden • 23-03-2016 • leestijd 2 minuten • 532 keer bekeken • bewaren

Het gaat goed met Heineken. In 2015 stijgt de nettowinst van de brouwer naar bijna 2 miljard euro. Ook in Afrika doet Heineken goede zaken. Sinds 2011 investeert de biermagnaat in Ethiopië. Heineken ziet een groeimarkt in dit Afrikaanse land en verwacht dat de bierconsumptie binnen een paar jaar verdubbelt.

De brouwer wordt door de Nederlandse overheid ondersteund met ruim 1 miljoen euro subsidiegeld. Geld waarmee de lokale boeren gerst verbouwen. De aanwezigheid van Heineken in Afrika past bij het nieuwe denken van het huidige kabinet; handel is de motor van vooruitgang en ontwikkeling. Dat betekent subsidies voor Nederlandse bedrijven die zich in Ethiopië vestigen en minder geld voor schoon water en gezondheidszorg. In een land waar nu opnieuw sprake is van hongersnood. Zembla onderzoekt in Ethiopië wie er profiteert van de Hollandse handel.

Samenstelling & regie: Jos van Dongen

Research: Simone Tangelder

ZEMBLA: ‘Hollandse handel’, woensdag 23 maart om 21.15 bij de VARA op NPO 2.

Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven

De Algemene Rekenkamer doet sinds 2011 onderzoek naar de ontwikkeling van de uitgaven voor Official Development Assistance (ODA). Dit jaar staat de geldstroom naar het bedrijfsleven voor ontwikkelingssamenwerking (OS) centraal.



IOB evaluatie

Evaluation issues in financing for development: Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries (2013)

What role do the Dutch corporate tax policy and its unique network of bilateral tax treaties play in facilitating tax avoidance strategies by multinationals? How much tax revenues do developing countries stand to lose and what can be done? Report



Lees ook: IOB Studie Nieuwsbrief # 13 11: IOB Nederlands belastingbeleid kan nadelig zijn voor ontwikkelingslanden.







Jan Pronk

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KAART,

VERSPREIDE AANTEKENINGEN OVER ONTWIKKELING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Dat de wereld grondig is veranderd, is een cliché. Dat weet iedereen. Dat de ontwikkelingssamenwerking sterk is mee veranderd, weet lang niet iedereen. Het gaat niet meer in hoofdzaak om ontwikkelingshulp. Het gaat over thema’s als handel, investeringen, globalisering, conflict, vrede, buitenlandse politiek, armoede, mensenrechten, natie- en staatsvorming, democratisering en cultuur. In de afgelopen jaren is het denken over ontwikkeling enkele malen gekanteld. Het leidde tot fikse tegenstellingen, deels ideologisch, deels analytisch. Niet alleen het ontwikkelingsbeleid veranderde, maar ook de ontwikkelingsprocessen zelf.