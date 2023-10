Het transgenderprotocol

27 okt. 2023 - 10:54

Laat mij beginnen te zeggen dat ik geloof dat er een groep kinderen zijn die vanaf jonge leeftijd zich niet met het eigen geslacht identificeren. Voor deze kinderen is deze zorg onontbeerlijk. Maar we kunnen niet ontkennen dat er een hele grote groep is van kinderen en dan met name stoere meisjes die er in de pubertijd achter komen dat ze in het verkeerde lichaam zitten. In mijn ogen is het ook gewoon een hype. We zien het overal op de catwalk, op bilboards, video clips, grote sportmerken. Fluïde modellen waarbij je niet kunt zien of ze man of vrouw zijn. Stoere meisjes mogen niet meer stoer zijn. Tegenwoordig zitten die in het verkeerde lichaam. En moeten zsm aan de medicatie en de operatie. Een kind wat in transitie gaat. Is voor de rest van zijn leven patiënt. En kan nooit meer stoppen met het slikken van medicatie. Is er al eens een berekening gemaakt van wat dat de farmaceutische industrie oplevert? Het is in mijn ogen niks anders dan een business model over de ruggen van onze kinderen en dan met name over de ruggen van onze stoere meisjes. Waarom is er niemand die voor deze stoere meisjes op komt? Wat zijn de gevolgen over 10 jaar met deze experimentele groep van kinderen..?? Ik zie de massa claims al aankomen. En waarom grijpt de overheid niet in?