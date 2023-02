Het huisartseninfarct

Noodgedwongen patiëntenstops, commerciële bedrijven die huisartsenpraktijken overnemen, de digitale huisarts: allemaal noodgrepen om het alarmerende huisartsentekort te compenseren. In Zembla maken huisartsen zich ernstige zorgen, omdat de grote hoeveelheid aan extra taken die er telkens weer bijkomen ten koste gaat van de tijd voor de patiënt.

Het lukt de artsen nog maar amper de zorg te leveren die ze willen en er worden fouten gemaakt door de hoge werkdruk. “Er is een daadwerkelijk tekort aan capaciteit bij de huisarts. Huisartsen worden overladen met werk en daar moeten we wat aan doen”, zegt minister Kuipers inZembla. De huisartsen zien de toekomst somber in. Al bijna 20 jaar trekken ze aan de bel in politiek Den Haag, maar er kwamen alleen maar meer taken bij. Door de vergrijzing en wachtlijsten hebben de huisartsen meer kwetsbare patiënten dan ooit.