Het cannabisbedrog, de Russen

In een uniek tweeluik ontrafelt Zembla samen met journalisten uit Denemarken, Duitsland en Zweden één van de grootste online fraudes van het afgelopen decennium: JuicyFields. Vanaf begin 2020 verleidde dit online platform beleggers met torenhoge rendementen uit medicinale cannabis. Twee jaar later spatte de zeepbel uiteen: investeerders konden niet meer bij hun geld, de fraudeurs bleken er met de buit, geschat op bijna 650 miljoen euro, vandoor.

In het eerste deel van Het Cannabisbedrog liet Zembla zien hoe geraffineerd de fraude was opgezet, met daarin een hoofdrol voor een mysterieuze Nederlander. In deel twee ontwarren we het internationale netwerk achter de fraude. Wie zaten er precies achter deze zwendel van ongekende omvang en waar is het geld van alle investeerders gebleven? Via een klokkenluider die al die tijd deel uitmaakte van de top van de bende leidt het spoor uiteindelijk naar Rusland.