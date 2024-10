Het cannabisbedrog, de fraude

Grote groepen beleggers raken begin 2020 in de ban van het online platform JuicyFields. Dat biedt investeringen aan in een ongewoon product: medicinale cannabis. Aangezien steeds meer landen over gaan tot legalisering, is de cannabismarkt booming en lonken hoge winsten, zo is de belofte. Vanachter hun computer kunnen ‘e-growers’ cannabisplanten kopen. Als die planten drie maanden later worden geoogst, delen de beleggers mee in de winst.