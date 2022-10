Groene partijen in Nederland en België eisen lozingsverbod PFAS Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

GroenLinks en de Belgische partij Groen roepen alle bestuurslagen in beide landen op om per direct alle PFAS-lozingen te verbieden. Aanleiding is het nieuws rond de PFAS-lozingen door de bedrijven Indaver en 3M.

De rivier de Schelde in België komt uit in de Westerschelde in Nederland en beide delen blijken vervuild met PFAS. Het bedrijf 3M wordt verantwoordelijk gehouden voor de vervuiling en bleek zonder vergunning PFAS te hebben geloosd. De fabriek werd stilgelegd, maar er bleek nog een bron van PFAS-vervuiling.



In de Zembla-uitzending 'Het PFAS-schandaal' werd duidelijk dat ook afvalverwerker Indaver al jaren PFAS-chemicaliën in het water loost, waarvan een deel zonder vergunning. Dat stroomt net als het afval van 3M naar de Westerschelde in Nederland.

Gezamenlijke strategie noodzakelijk

Doordat het PFAS-probleem in beide landen speelt, slaan de groene partijen in België en Nederland de handen ineen. Mieke Schauvliege van het Vlaamse Groen: “Nederlands PFAS-afval wordt naar Vlaanderen vervoerd en daar verbrandt. Via lozingen in de Schelde stroomt een deel van het afval, samen met Vlaamse PFAS, weer terug naar Nederland. Om de gezondheid en het milieu van alle Vlamingen en Nederlanders te beschermen, is er nood aan een gezamenlijke strategie. We roepen samen met GroenLinks de Vlaamse en Nederlandse regering op om eindelijk in actie te schieten en de vergiftiging te stoppen."

GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht: “Vervuiling kent geen grenzen. We mogen niet langer accepteren dat gevaarlijke chemische stoffen geloosd worden in onze wateren en natuur. Daarom trekken we samen op om dit aan te pakken, voor de gezondheid van iedereen. Nu het kabinet nog.”

Chemours

Het Belgische Indaver verwerkt veel PFAS-afval van het bedrijf Chemours bij Dordrecht. Chemours mag in Nederland maar 5 kilogram PFAS per jaar in het water lozen. Milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht ontdekte dat Chemours vorig jaar veel meer PFAS in het water heeft geloosd dan die toegestane 5 kilo. “Mijn schatting is dat ze in een paar maanden zo’n 150 kilo geloosd hebben”, zei hij tegen Zembla. Het gaat om de giftige PFAS genaamd GenX.

Recent besliste Nederland over strengere PFAS-normen voor drinkwater en bodem die de nieuwe Europese veilige grenswaarde volgen. “Die verstrenging is echter een maat voor niks”, zeggen de Groene partijen. “Chemours verplaatst de rest van haar afval naar het Vlaams bedrijf Indaver dat zich niet aan de limiet van 5 kilogram moet houden, omdat Vlaanderen andere en vaak laksere normen hanteert. Voor drinkwater gaat het zelfs om normen die meer dan 20 keer minder streng zijn. De vervuiling in Vlaanderen zet zich dus gewoon door. En alle PFAS die in Vlaanderen geloosd wordt, of het nu van Chemours, 3M of andere massavervuilers afkomstig is, komt op haar beurt ook weer via de Schelde in Nederland terecht. Zonder gezamenlijke aanpak blijft het dweilen met de kraan open”, aldus de Groene partijen.